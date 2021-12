Passeggiata ai mulini di Mossano per salutare il 2021

L’ultimo giorno dell’anno, passeggiata per salutare il 2021.

E' stato scelto un tratto del sentiero dei mulini di Mossano, proprio perché lì c'è l’acqua.

In questo tratto di valle fino alla metà del secolo scorso funzionavano dodici mulini idraulici di origine medioevale mossi dall'acqua di un torrente che nasce poco più a monte.

Passeggiata in compagnia della nostra guida naturalistica Elena Bettio che regalerà perle di saggezza legate alle curiosità del territorio.



VENERDI’ 31 DICEMBRE,

Dettaglio tour:

- Ore 10.00: registrazione presso il parcheggio Via Capitello, Mossano.

- Ore 10.15-11.30: passeggiata lungo un tratto della via dei Mulini

- Ore 11.30: conclusione con the caldo e biscotti (al parcheggio)



Cosa serve:

- Abbigliamento comodo e scarpe adeguate

- Se vorrai, la tua borraccia d’acqua



Grado di difficoltà: facile (adatto anche ai bambini)

Lunghezza percorso: circa 2 km – I BAMBINI SONO I BENVENUTI!



COSTO

Costo adulti: 12 euro cad.

Bambini dai 4 ai 14 anni: 5 euro cad.



Il prezzo comprende:

- Guida abilitata naturalistica per tutto il percorso del tour

- The caldo e biscottini

- Organizzazione tecnica



Il prezzo non comprende

- Tutto ciò non specificato alla voce “il prezzo comprende”.



Nota bene:

- L’intero evento si svolge all’esterno (non necessario gp)

- La passeggiata si farà con un numero minimo di partecipanti.

- In caso di maltempo l'evento sarà annullato.

- Si raccomanda la puntualità.

- Evento a numero a chiuso

- E' obbligatorio l'uso della mascherina e il rispetto del distanziamento. Durante tutta l'attività, degustazione inclusa, si rispetteranno le norme anti-Covid.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Cliccando qui:

https://forms.gle/pLrNnEwa9Wga6Xjx9





Maggiori informazioni tramite whatsApp qui:

https://wa.me/393454041017





Importante: non sono valide le prenotazioni senza una conferma scritta.





