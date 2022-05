Passeggiata a Cavallo nei Colli Berici

E' in programma per questo fine settimana una uscita a cavallo nei Colli Berici accompagnati da Fabio tecnico qualificato in Equiturismo che organizza passeggiate a cavallo per tutti coloro che vogliono vivere un'esperienza unica. Le passeggiate si svolgono tra nei sentieri dei colli Berici immersi nella natura.

Sabato 28 e Domenica 29 Maggio due giorni dedicati a chi vuole vivere l'esperienza di una passeggiata a cavallo alla scoperta dei colli Berici nel verde del paesaggio primaverile.

Per info e prenotazioni 3384712648

Evento di Passeggiate a Cavallo Colli Berici