Passamilsale menù: "tutti quanti voglion fare il jazz"

Ma chi di voi sapeva che il 30 aprile ricorre la Giornata intenzionale del Jazz? La giornata è stata istituita dall’UNESCO nel 2011 da un’idea del celebre musicista americano Herbie Hancock, per valorizzare e celebrare il potere di aggregazione e dialogo interculturale che caratterizza questo genere musicale, aperto alle più svariate influenze.

Tutti quanti voglion fare il jazz

Perché resister non si può

al ritmo del jazz

(aristogatti)

Le contaminazioni piacciono tanto a Passamilsale…

Per questo fine settimana sono state pensate ricette frutto di contaminazioni di varie cucine (francese, spagnola, portoghese, italiana, afro americana e americana) tipiche dello stato americano della Lousiana, culla del jazz.

Ma non vi spaventate! Come spesso accade, le ricette i cui nomi evocano terre lontane, nel contenuto si avvicinano molto a gusti e sapori che già conosciamo.



Cogliamo l’occasione per ricordare che la 26 esima edizione del Vicenza Jazz si svolge in città dal 11 al 22 maggio.

Per saperne di più www.vicenzajazz.org