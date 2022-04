Picnic, mercatino e caccia al tesoro di Pasquetta in Villa

Villa Stecchini è una dimora seicentesca ancora di proprietà dei nobili Stecchini, tuttora residenti in Villa. A Pasquetta la Villa e l’ampio parco di 24.000 metri quadrati saranno aperti e visitabili. Nel parco si accoglieranno tutti per un tradizionale picnic nel parco, con tante sorprese! Oltre al picnic, uno straordinario mercatino di artigianato, collezionismo e vintage organizzato nella magnifica cornice della corte interna vi aspetta. Portate la coperta e zero pensieri, a coccolarvi ci pensa lo staff di Villa e Locanda Stecchini che vi fornirà cestini colmi stuzzichini golosi e prelibatezze dolci e salate. Tra le attività di intrattenimento organizzate per l’occasione: caccia alle uova di pasqua e uno speciale laboratorio artistico con gli acquerelli, entrambe rivolte sia ai bambini che agli adulti. Lo spasso è assicurato! Del resto, quale occasione migliore di Pasquetta per una scampagnata in compagnia? Passa in Villa, festeggia con le persone che ami e scopri la bellezza e il fascino di un luogo senza tempo.

PROGRAMMA 18/04/22

Ore 8-18 Mercatino di Villa Stecchini

Ore 11-18 Picnic nel parco: porta la coperta noi ti diamo i cestini!

Ore 15 caccia al tesoro bimbi

Ore 16 caccia alle uova adulti

Dalle 15 alle 17 LABORATORIO SPECIALE ACQUERELLI

ALTRI LABORATORI PER I RAGAZZI 3-12 ANNI:

Piccolo erborista (euro 7)

Portale del bianconiglio (euro 7)

Cavallo incantato (euro 13)

SPECIALE Acquerelli (euro 10)

*cestini, caccia al tesoro e laboratori prenotatili chiamando il +39 389 658 4219

*visite guidate della Villa disponibili su prenotazione sito o telefono in italiano, inglese, tedesco e francese alle ore 11 e alle ore 17

Villa Stecchini

Via Molinetto, 2

Romano d’Ezzelino (VI)

Tel: +39 389 658 4219