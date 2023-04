Pasquetta al Rovere: grigliata, burger & drink tutto il giorno

Una giornata di libertà immersi nel verde, in mezzo agli ulivi e al parco del Rovere a Castegnero: cibo, drink, musica e tanto divertimento a Il Rovere a Castegnero.

Lunedì 10 Aprile dalle 10.00 alle 24.00

PASQUETTA AL ROVERE

CUCINA

- GRIGLIATA

compreso di:

salsiccia

costine

sovracoscia di pollo

fettine di maiale

polenta

patatine

pane

ingresso

+Drink a scelta

30 €

- PANINI BURGER

con hamburger o salsiccia o porchetta o hamburger veggy

compreso di:

patatine fritte

ingresso

+Drink a scelta

18 €

- PIATTO BIMBI

Pollo con patatine fritte

+ acqua o bibita

10 €

- TAGLIERI per più persone

Affettati e Formaggi con Pane

20 eu

-PATATINE FRITTE

Per tutta la mattina fino al primo pomeriggio grill cucineranno le grigliate e i panini burger, inoltre fino a sera sarà possibile gustare panini,taglieri e patatine fritte.

MUSICA ALL DAY LONG

Tutto il giorno musica per divertirsi e rilassarsi

Dj set : SOON

PARCO

Zone verdi dove sarà possibile distendersi portandosi una coperta, e passare la giornata nel più totale relax

BAR

Zona bar attiva tutta la giornata dove poter ordinare bevande analcoliche oppure birra, vino o cocktail

TAVOLI E PANCHE

Saranno disponbili tavoli Ristorante e tavoli con panche per potervi permettere di mangiare o bere comodamente seduti

SPAZIO BIMBI

Spazio dedicato ai bambini per divertirsi e giocare in tranquillità

INFO E PRENOTAZIONI

3480524523

Per accedere dopo pranzo non è necessaria prenotazione (fino a sold out locale)

INGRESSO gratuito con consumazione obbligatoria

NON È POSSIBILE INTRODURRE CIBI O BEVANDE

DOVE: Il Rovere Via Castellaro, Castegnero (Vi)