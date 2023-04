Pasqua a Noventa Vicentina: la secolare gara della rottura delle uova

Indirizzo non disponibile

Domenica 9 aprile a Noventa Vicentina, in occasione della Pasqua, torna la tradizionale “rottura delle uova”, di fronte a Villa Barbarigo

Due diverse categorie di gioco: giovani (fino ai 15 anni) e adulti (dai 16 anni)

Costo € 5,00 comprensivi di iscrizione e confezione di 6 uova sode.

La Proloco di Noventa Vicentina organizza dalle ore 10.00 la secolare manifestazione di buon auspicio. L'occasione per uno scambio di auguri all'insegna del divertimento!

Una gara in cui tutti possono partecipare, grandi e piccoli, con premi di cioccolata per i vincitori.