“Pasolini 100: un omaggio in musica" nella chiesa di San Vincenzo

Sarà dedicata a Pier Paolo Pasolini (1922-1975), nel centenario della nascita, l’edizione 2022 de I Venerdì al Monte il concerto in programma venerdì.

Organizzato da Palazzo del Monte srl e Fondazione Monte di Pietà di Vicenza, con il sostegno di Fineco Bank e la direzione artistica di Filippo Furlan, il festival ha infatti affidato a cinque giovani compositori l’incarico di firmare “Nuove musiche per Pasolini”, presentate dalla chitarra e dalla voce di Rassu. Si tratta di Elvira Muratore con “Theorema”, Daniele Russo con “Dedica” (da Pasolini), Marianna Acito con “Il Cristo Morto”, Carlotta Ferrari con la chanson “All My Fond Love” e infine Giacomo Susani con “Fantasia in forma lirica”.

Tre i concerti in cartellone, fra grandi classici e attese composizioni inedite, tutti di scena nella chiesa di San Vincenzo in piazza dei Signori, con inizio alle 20.30, e tutti preceduti alle 19, nell’attigua Saletta dei Pegni al piano terra del Palazzo del Monte, da un incontro con i singoli artisti: il duo composto da Elsa Martin alla voce e Stefano Battaglia al pianoforte, venerdì 25 marzo; il chitarrista Alberto Rassu, venerdì 1 aprile; e il violoncellista Francesco Dillon, venerdì 8 aprile. Un viaggio sonoro che si unirà idealmente a quello filmico in corso al Cinema Odeon di Vicenza, nel segno di una bella sinergia creata fra le due istituzioni culturali cittadine.

RASSU ALBERTO

Nato a Padova nel 1993, Alberto Rassu si è diplomato in chitarra classica nel 2016 al Conservatorio di Vicenza «Arrigo Pedrollo» con il massimo dei voti e la lode sotto la guida di Stefano Grondona, con il quale, sempre al «Pedrollo», ha recentemente conseguito anche il diploma accademico di II livello in chitarra, con il massimo dei voti, la lode e la menzione accademica. Nella sua attività concertistica, sia come solista che in formazioni cameristiche, il musicista si confronta tanto con il repertorio classico quanto con quello contemporaneo e con interessanti incursioni nella sperimentazione, come ha tra l’altro dimostrato, nel 2019, in occasione dell’edizione de I Venerdì al Monte dedicata a Louis Andriessen.

Il programma de I Venerdì al Monte si concluderà venerdì 8 aprile con il violoncellista Francesco Dillon, con un programma su Benjamin Britten e Johann Sebastian Bach, compositore particolarmente amato da Pasolini.

L’edizione di quest’anno si collega idealmente con la rassegna pasoliniana in corso al Cinema Odeon di Vicenza, nel segno di una concreta sinergia creata fra le due istituzioni culturali cittadine.

Tutti i concerti saranno a ingresso libero. Prenotazione obbligatoria scrivendo a info@fondazionemontedipietadivicenza.it

Per informazioni: tel. 0444 322928; www.fondazionemontedipietadivicenza.it.