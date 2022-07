Festa nel parco alla Fabbrica Alta di Schio, ingresso gratuito

Festa nel parco alla Fabbrica Alta di Schio sabato 30 luglio 2022, ingresso gratuito. Aspettando Next Please, il nuovo festival di fine estate, arriva questo fine settimana Party Please che trasforma Schio in un club a cielo aperto e che farà ballare a colpi di funk, elettronica, afrobeat, house con 2 dj set e un live:

Drink & Food area con Piccola Osteria Itinerante

Munstac (From disco to disco / Tropical Animals) / compositore elettronico, producer e beatmaker, tra sperimentazione, ambient e sound design.

Loris M (No Brand) / co-fondatore della label Hund Records e digger accanito, padroneggia al 100% gli stilemi della house music, grazie alla sua esperienza ultraventennale in consolle.

Funk Rimini: il collettivo presenterà live il nuovo disco “Odeon”, in cui figurano anche Stefano Bollani e Dj Ralf: un concentrato di groove e good vibes realizzato da Ricky Cardelli, fondatore di Capofortuna e membro della band di Mace.

18.00 - 20.00 Munstac

20.00 - 22.00 Loris M

22.00 - 23.30 Funk Rimini (live)

23.30 - 00.00 Munstac & Loris M

SABATO DALLE ORE 18:00 - Parco della Fabbrica Alta | Schio (Vicenza)

Evento in collaborazione con il Comune di Schio - Bando Cultura 2022