Torna il Party del benessere in piazza San Lorenzo

Si terrà in piazza San Lorenzo domenica 5 settembre, dalle 9.30 alle 20, il Party del Benessere. L'iniziativa, è una lunga vetrina a cielo aperto di espositori, di prodotti biologici, integratori alimentari e operatori olistici, è nata nel 2017 e vedrà protagonisti 35 professionisti del settore salute e benessere che saranno impegnati in conferenze e attività dimostrative, con un unico obiettivo: far capire a ciascuno l'importanza di dedicare tempo a se stessi per stare bene e migliorare il proprio benessere, dall'alimentazione alla biosostenibilità, alla responsabilità verso sè e l'ambiente in cui viviamo.

Organizzato dall'associazione Oltre il benessere tu in collaborazione con l'assessorato alle attività produttive del Comune di Vicenza e vari sponsor insieme a Novefebbraio Officina dei Fiori.

“Un appuntamento dedicato a quanti vogliono avvicinarsi o approfondire le tecniche rivolte al benessere incontrando esperti del settore – spiega l'assessore alle attività produttive e turismo Silvio Giovine – ma anche trovare un momento da dedicare semplicemente a se stessi. Quest'anno, tra l'altro, in una location particolare come i chiostri di San Lorenzo, all'interno di una serie di eventi del cartellone "Vivi Vicenza ...d'estate" che, da maggio a settembre, ha visto tantissime proposte per grandi e piccini per tornare a vivere la nostra città all'aperto e in sicurezza nel rispetto di tutte le misure anticontagio”.

Alle 10 è previsto il taglio del nastro alla presenza dell'assessore alle attività produttive e turismo Silvio Giovine; a seguire, alle 12, ci sarà “un brindisi del benessere”.

Dalle 10 alle 18.30 qualificati professionisti proporranno conferenze su vari temi: dall'ambiente che ci circonda agli amici animali, passando per l'alimentazione sana, la cura e la bellezza del corpo.

Inoltre, dalle 10 alle 19.30 si potrà assistere ad attività dimostrative su Yoga e consapevolezza, Energie sottili, Meditazione vibrazionale sonora, Progetto gioco Magos dj.

I Chiostri di San Lorenzo ospiteranno l’artista Giovanni “Grey” Grigoletto e le sue opere oltre a varie attività come lo Iyengar Yoga, la Terapia Energetica, Un incontro sull'importanza della Cristalloterapia, la Biodanza.

L'ingresso è libero.