Parte il cinema drive-in a Marostica: tutto il programma

Tra atmosfere vintage e tecnologia arriva un nuovo modo di godere il cinema. Con Grease inizia il cinema all'aperto drive-in a Marostica, il primo del Veneto. Dall’8 al 17 agosto dieci proiezioni nel parcheggio dell’ex-ospedale.

Si apre con l’iconico Grease e si chiude con la versione restaurata de La Dolce Vita, passando per il campione di incassi Bohemian Rhapsody ma anche un inaspettato Metti, una sera a cena scelto per le musiche di Ennio Morricone.

Il cinema drive-in a Marostica è una realtà. Dall’8 al 17 agosto, sono dieci i film in cartellone di quella che sarà una delle offerte di spettacolo più inedite dell’estate vicentina.

Il cartellone prevede un viaggio fra i recenti successi cinematografici e qualche film storico. Ecco il programma:

8 agosto: Grease (musicale, USA 1978, di Randal Kleiser);

(musicale, USA 1978, di Randal Kleiser); 9 agosto: Cena con delitto (azione, drammatico, USA 2019, di Rian Johnson);

(azione, drammatico, USA 2019, di Rian Johnson); 10 agosto: Gli anni più belli (commedia, ITA 2020, di Gabriele Muccino);

(commedia, ITA 2020, di Gabriele Muccino); 11 agosto: A star is born (drammatico-musicale, USA 2018, di Bradley Cooper);

(drammatico-musicale, USA 2018, di Bradley Cooper); 12 agosto: Joker (azione – avventura, USA 2019, di Todd Phillips);

(azione – avventura, USA 2019, di Todd Phillips); 13 agosto: Metti, una sera a cena (commedia, ITA 1969, di G. Patroni Griffi);

(commedia, ITA 1969, di G. Patroni Griffi); 14 agosto: Bohemian Rhapsody (biografico- drammatico-musicale, GB_USA 2018, di Bryan Singer);

(biografico- drammatico-musicale, GB_USA 2018, di Bryan Singer); 15 agosto: Odio l’estate , commedia, ITA 2020, di Massimo Venier);

, commedia, ITA 2020, di Massimo Venier); 16 agosto: Jojo Rabbit (commedia drammatico, GER 2019, di Taika Waititi);

(commedia drammatico, GER 2019, di Taika Waititi); 17 agosto: La Dolce Vita – versione restaurata Cineteca Nazionale di Bologna (commedia, ITA FRANCIA 1960, di Federico Fellini).

Le proiezioni si terranno nel parcheggio dell’ex Ospedale, con ingresso da via della Rimembranza e uscita anche in via IV Novembre. Lo spazio potrà contenere una sessantina di posti auto e sarà allestito un maxi schermo a led wall.

Inizio proiezioni ore 21.15.

Biglietti(costo a persona): intero 7 euro; ridotto 3 euro (under 12)

(+ 10% diritti di prevendita per l’acquisto on line)

L’acquisto del biglietto prevede la scelta dello stallo numerato e del numero di persone (max 4 per auto).

Prevendite a breve disponibili:

online su www.liveticket.it/ driveinmarostica

oppure alla biglietteria all'ingresso del Drive-in dalle ore 20.15

Informazioni:

t. 351.9220080 - www.driveinmarostica.it

Modalità di accesso:

Lo spettatore-guidatore dell’auto dovrà rispettare il posto-auto indicato nel biglietto: sarà consentito l'accesso esclusivamente ad autovetture con altezza massima di mt 1,70. Sarà consentito che partecipino un massimo di 4 persone per auto, salvo il raggiungimento della capienza massima autorizzata della location (200 persone). Non sarà consentito l’accesso dopo l’inizio della proiezione.

La rassegna è promossa dalla Città di Marostica in collaborazione con l'Associazione Tempi e Ritmi. Main sponsor: Banca San Giorgio Quinto Valle Agno. Partner: Ristorante Pizzeria Lunaelaltro Marostica.

“Nonostante le regole per gli spettacoli all’aperto siano divenute meno restrittive di quanto si fosse immaginato a maggio”spiega Ylenia Bianchin, assessore al turismo e allo spettacolo della Città di Marostica “abbiamo deciso di portare avanti l’iniziativa del primo drive-in a Marostica, che riteniamo originale e una bella opportunità, soprattutto per i giovani, di assaporare una atmosfera d’altri tempi”. E continua: “Abbiamo selezionato dei film di diversi generi, storici e recenti, drammatici e divertenti. Abbiamo voglia di ridere, di piangere, di ricordare, di ballare, di sognare, ma soprattutto vogliamo farlo insieme, alla giusta distanza, in un contesto vintage, utilizzando la tecnologia di oggi”.