Parco Villa Fabris a Thiene: Prima Vera Festa, tre giorni di divertimento e buona cucina

Venerdì 17 Maggio, Sabato 18 Maggio e Domenica 19 Maggio 2024 presso il Parco Villa Fabris a Thiene, si terrà Prima Vera Festa.

Gastronomia: Gli stand gastronomici gestiti dalla Pro Loco di Thiene offriranno delizie locali per tutti i gusti, aperti ogni giorno dell'evento.

Musica e Danza: Una serie di eventi musicali e di danza, tra cui un party dance anni '90, esibizioni di danza hip hop, e musica live da vari gruppi come il "complesso del brodo", "Jackpot", e "The Closers".

Attività per bambini: Un'area con giochi gonfiabili e Pompieropoli, dove i bambini possono divertirsi in un ambiente sicuro e stimolante.

Intrattenimenti vari: Dalla "Domenica Vinilica" con musica dai dischi in vinile degli anni '70 al 2000, a interazioni con la Protezione Civile per scoprire da vicino il loro lavoro.

PROGRAMMA

Venerdì 17 Maggio 2024 a partire dalle

Ore 19:00 Apertura Stand gastronomico Pro Loco Thiene

Ore 21:00 Noi che negli anni 90 - Dance Party con DJ Massimo Dalla

Ore 24:00 Chiusura

Sabato 18 Maggio 2024 a partire dalle

Ore 14:00 Apertura Stand gastronomico Pro Loco Thiene

Parco gonfiabili fino alle ore 19:00

Dalle 14:00 alle 18:00 Danza Hip Hop

Dalle 15:00 alle 19:30 Protezione Civile On The Road

Dalle 17:00 alle 18:30 Musica live complesso del brodo

Ore 20:30 Musica live Jackpot

Ore 24:00 Chiusura

Domenica 19 Maggio 2024 a partire dalle

Ore 11:00 Apertura Stand gastronomico Pro Loco Thiene

Parco gonfiabili fino alle ore 19:00

Pompieropoli dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00

Ore 16:30 Musica live The Closers

Ore 18:30 La Domenica Vinilica - Robbye Dj e Dj G.B. (Dischi in vinile anni 70-2000)

Ore 22:00 Chiusura

Evento organizzato dalla Pro Loco Thiene con la collaborazione del Consorzio Pro Loco Medio Astico e Confcommercio Mandamento di Thiene.