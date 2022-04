Visita gratuita al Giardino Rossi, oasi delle farfalle, laghetto e parco

Parco Rossi è un giardino romantico situato alle pendici del monte Summano ed è l'elemento cardine di un sistema complesso che comprende la villa con relativo parco, a monte, e il podere modello, a valle. Voluto da Alessandro Rossi e progettato dall’architetto Antonio Caregaro Negrin tra il 1865 e il 1884, è tra i principali esempi di parco paesista del nord Italia.

All’interno dell’Oasi Rossi c'è la suggestiva Oasi di Farfalle Tropicali che volano libere tra i visitatori, si trova anche un tempietto rotondo con all’interno un grande acquario a parete e molte altre inaspettate e suggestive scenografie paesaggistiche (alberi secolari, un laghetto nel passato navigabile, la grotta dei camosci…). All’ingresso ti accoglie una visione del laghetto circondato da una serie imponente di piante secolari ed esotiche, che ti immerge subito in un ambiente magico e senza tempo. Proseguendo, incontrerai tutti gli elementi tipici del giardino ottocentesco: vialetti sinuosi, architetture rustiche, evocazioni archeologiche, giochi d’acqua, masse arboree esotiche e autoctone, composte con spettacolare maestria per creare un insieme pittoresco in grado di affascinarti e di stupirti.

La visita

Il Parco è aperto ogni sabato e domenica dalle 10 alle 19 con ingresso libero. Il sistema di visita di Parco Rossi offre più opzioni e opportunità:

Una mappa di orientamento audio-tattile che accoglie i visitatori con informazioni sul luogo, istruzioni per la visita multimediale e informazioni di sicurezza; è fruibile in italiano, inglese, tedesco e LIS (lingua dei segni italiano) per le persone sorde. Progettata per la lettura tattile con audio integrato ed in braille per le persone cieche. La mappa grafica, tattile e parlante è stata progettata sulla “lettura agevolata”.

Un'audioguida che mette in scena il parco con una modalità innovativa offrendo un itinerario drammaturgico in 19 tappe, ciascuno con un racconto audio su 3 grandi temi: storia, acqua e alberi. Fruibile con il proprio smartphone o tablet in italiano, inglese, tedesco e LIS (lingua dei segni italiano). Grazie all'integrazione di nuovi linguaggi e tecnologie offre un’esperienza coinvolgente e multisensoriale per tutti.

INgame, un gioco con un sistema digitale di chat interattivo "intelligente" fruibile dal proprio smartphone o tablet. Il visitatore scopre le storie e i segreti del parco grazie a racconti, quiz, video di animazione in realtà aumentata e di rievocazione storica.

PER INFO E PRENOTAZIONI

Parco Rossi

Via Santa Maria – Santorso (VI)

Info tel. 0445 649570

www.parcorossi.it