Parco Fornaci: live dei Blue Inc

Fornaci Estate, un parco tutto da vivere. Sport, eventi, aperitivi e spunciotti immersi nel verde, a due passi dal centro di Vicenza.

MERCOLEDI 28 LUGLIO 2021

Tornano i live al parco con Blue Inc.

Blue Inc. è un duo vicentino composto da Filippo Zorzan (Odd-Rey) e Fabio Rampazzo (Sasha Torrisi, The Wanderer, Suncity Falls).

Le più grandi canzoni rock e pop riproposte in acustico e colorate leggermente di blu, dalle ore 21,30.

Ingresso gratuito.