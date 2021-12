Parco citta: Fiera dell'elettronica, del disco, del vino

Indirizzo non disponibile

Primo grande evento del 2021 di elettronica di consumo a Vicenza, con la collaborazione della fiera del disco e la degustazione del vino in calice, ingresso completamente gratuito. Assaggi dei migliori Vini, dei migliori Olii, Formaggi e un giretto a visitare i banchi che espongono componenti Hi-Fi, video games, Dischi in Vinile, Accessori per cellulari, Informatica a prezzi da pazzi.