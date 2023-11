Pappano e Rana al Comunale di Vicenza per la Società del Quartetto

Lunedì 27 novembre la Società del Quartetto inaugura la stagione di concerti 2023/24 al Teatro Comunale di Vicenza con la Chamber Orchestra of Europe diretta da Sir Antonio Pappano. In programma l'Introduzione e Allegro per archi di Edward Elgar, la Sinfonia n. 6 di Dvorak e il Concerto per pianoforte di Schumann con Beatrice Rana alla tastiera.

Prima del concerto introduzione all'ascolto a cura di Cesare Galla. Biglietti in esaurimento.

A cinque anni di distanza la Chamber Orchestra of Europe torna sul palco del Teatro Comunale, alla guida dell'ensemble nato nel 1981 sotto l'egida di Claudio Abbado ci sarà Sir Antonio Pappano, detto Tony, uno dei direttori d'orchestra più autorevoli e più amati dei nostri giorni. In questo tour autunnale che tocca quattro teatri del Nord Italia, le Philharmonie di Essen e di Berlino e il Musikverein di Vienna, la COE è accompagnata da Beatrice Rana, pianista italiana le cui quotazioni a livello internazionale sono in costante ascesa. Scorrendo il formidabile curriculum della trentenne interprete salentina spiccano le recenti collaborazioni con le migliori orchestre del mondo come la Royal Concertgebouw Orchestra, la London Philharmonic, la Bayerische Rundfunk Sinfonieorchester, la BBC Symphony Orchestra, la Los Angeles Philharmonic, la New York Philharmonic, la NHK Symphony, la Melbourne Symphony e l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Quest'anno Beatrice debutterà con i Berliner Philharmoniker e la Cleveland Orchestra. Notevole anche l'elenco dei direttori con i quali ha lavorato: da Chailly a Temirkanov, da Jurowski a Nagano, da Mehta a Nézet-Séguin.

Rana sarà la protagonista dell'iconico Concerto per pianoforte di Schumann posto al centro dell'attesissima esibizione della Chamber Orchestra of Europe al Comunale di Vicenza che sarà aperta dall'Introduzione e Allegro per archi di Edward Elgar, pioniere della rinascita della musica inglese nel XX secolo.

Nella seconda parte del concerto Pappano e la COE eseguiranno la colorata Sinfonia n. 6 in Re maggiore di Antonín Dvo?ák grazie alla quale l'autore boemo s'impose definitivamente all'attenzione internazionale dopo una serie di sinfonie giovanili che gli erano servite da banco di prova per affrontare l'impegnativa scrittura per orchestra. Datata 1880, la Sesta (che in realtà Dvo?ák considerava la sua Prima) è una pagina di ampio respiro e molto impegnativa per gli strumentisti, soprattutto nell'energico “furiant” in pieno stile popolare boemo che precede il finale.

Nato nel 1959 nei pressi di Londra da genitori campani, Antonio Pappano si forma musicalmente negli Stati Uniti dove la famiglia era emigrata nel 1973. È il padre a trasmettergli, fin da quando aveva sei anni, la passione per la musica e il “belcanto”. Negli USA Pappano si fa infatti notare, a inizio carriera, come pianista accompagnatore e nei primi anni Ottanta ottiene i primi incarichi di assistente nei teatri d'opera di Chicago, New York e San Diego. Nel 1990 è nominato Direttore Musicale della Den Norske Opera di Oslo e dal 1992 ha svolto per una decina d'anni lo stesso ruolo al Théâtre Royal de la Monnaiein di Bruxelles. Dal 1997 al 1999 è stato inoltre Direttore Ospite Principale della Israel Philharmonic Orchestra. La consacrazione arriva nel 2002 con la Direzione Musicale della Royal Opera House di Londra e nel 2005 con la Direzione Musicale dell'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, incarico che ha lasciato quest'anno per assumere la Direzione Principale della London Symphony Orchestra.

Sir Antonio Pappano, che dal 2012 è Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana e Cavaliere dell'Impero Britannico, negli ultimi anni ha stretto un rapporto privilegiato con la Chamber Orchestra of Europe con la quale collabora sempre con grande entusiasmo per tournée e registrazioni discografiche. Composta da una sessantina di maestri d'orchestra che svolgono un'intensa attività artistica anche con altre orchestre, con gruppi da camera, come solisti e come docenti in prestigiosi atenei, la COE è ospite delle principali sale da concerto e dei più importanti festival musicali del continente. Premiata più volte per le numerose uscite discografiche, l'orchestra ha avuto come mentori personaggi come Claudio Abbado, Nikolaus Harnoncourt e in tempi più recenti Sir András Schiff e Yannick Nézet-Séguin, entrambi membri onorari dell'ensemble.

Prima del concerto – alle ore 20 nel foyer del Comunale – il musicologo Cesare Galla illustrerà i tre brani in programma.

Anche quest'anno il concerto che apre la stagione della Società del Quartetto è dedicato alla memoria del marchese Giuseppe Roi, pronipote del fondatore Antonio Fogazzaro, che del sodalizio musicale vicentino è stato negli anni Presidente, Consigliere, ma soprattutto il più entusiasta fra i sostenitori.

