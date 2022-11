Papercut, Linkin Park tribute band al Mamaloca

Indirizzo non disponibile

Sabato 5 Novembre 2022 è in programma un concerto pieno di energia al Mamaloca di Vicenza.

Sul palco i PAPERCUT- Linkin Park Tribute Band.

Un mix travolgente di fedeltà sonora, adrenalina e melodia caratterizzano questa tribute band, pronta a farsi sentire e a coinvolgere tutto il pubblico.

In scaletta le più famose hit dei Linkin Park, gruppo statunitense che ha segnato un'intera generazione.

SABATO ALLE ORE 21:30

I Linkin Park sono un gruppo musicale statunitense formatosi a Los Angeles nel 1996. Composto da Chester Bennington (voce), Mike Shinoda (voce, tastiera e chitarra), Brad Delson (chitarra), Phoenix (basso), Rob Bourdon (batteria) e Joe Hahn (giradischi, campionatore), si tratta di uno dei gruppi di maggior successo commerciale dell’ultimo decennio.

Avendo venduto oltre 60 milioni di copie dei loro dischi, i Linkin Park hanno contribuito al successo del genere nu metal, sebbene nel loro stile hanno proposto una versione più orecchiabile di tale genere e per tale motivo vengono spesso accostati al pop. Il gruppo ha vinto numerosi premi, tra cui due Grammy Award. I loro album sono stati certificati più volte disco d’oro e di platino, e il loro album d’esordio Hybrid Theory è stato certificato disco di diamante negli Stati Uniti per aver venduto oltre 10 milioni di copie. Inoltre sono stati nominati nel 2003 da MTV come sesto gruppo più grande di sempre.