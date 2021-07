Paolo Fresu in concerto a Parco Querini: “Heroes” omaggio a David Bowie

Un omaggio alle musiche di David Bowie in compagnia di un cast all stars: non stupisce che il concerto di Paolo Fresu che si terrà venerdì 9 luglio a Parco Querini (ore 20:30) per il festival New Conversations – Vicenza Jazz sia particolarmente atteso. Lo testimonia anche la rapidità con cui sono andati esauriti i biglietti inizialmente messi in vendita. Ma se il bel tempo permetterà di confermare lo spettacolo all’aperto (in caso di pioggia si va al Teatro Comunale) saranno disponibili ulteriori posti, per via della assai maggiore capienza dello spazio a Parco Querini.

Tanta effervescenza attorno a questa esibizione di Fresu è del resto ben motivata: a parte l’irresistibile appeal delle musiche di Bowie, ci troviamo di fronte a un cast artistico impressionante. Oltre a Fresu (tromba, flicorno, elettronica), ci saranno Petra Magoni (voce), Filippo Vignato (trombone, elettronica), Francesco Diodati (chitarra), Francesco Ponticelli (contrabbasso, basso elettrico) e Christian Meyer (batteria).

Nel pomeriggio, il cartellone del festival vicentino propone inoltre un live a Palazzo Chiericati (ore 18), con l’elegante connubio delle sonorità del trio Quai des Brumes e del quartetto d’archi AMF.

Il festival New Conversations – Vicenza Jazz 2021 è promosso dal Comune di Vicenza in collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, in coproduzione con Trivellato Mercedes Benz. Acqua Recoaro è sponsor tecnico del festival.

“Appena mi è stato proposto questo progetto”, dichiara Paolo Fresu, “mi sono sentito onorato ed emozionato. Ho deciso di mettere insieme una band unica, creata appositamente, con grandi musicisti eclettici e provenienti da esperienze diverse, anche lontane dal jazz. Credo che questo sia un grande valore. Avvicinarsi alla musica di David Bowie è una grande emozione e anche una straordinaria opportunità per tutti noi”.

Fresu e soci hanno messo le mani su una trentina di pezzi, tra i quali Life on Mars, This Is Not America, Warszawa, When I Live My Dreams. Ogni membro della band ha dato il proprio contributo negli arrangiamenti, conferendo maggiore varietà e dinamicità al progetto.

Petra Magoni, in quanto vocalist, gode della maggiore libertà, ma il concerto punta comunque sul gioco di squadra. Tornando alle parole di Fresu: “Bowie è un autore immortale che è sempre stato vicino al jazz. Noi cercheremo di avere il massimo rispetto per la sua arte ma anche di essere propositivi, gettando uno sguardo nuovo su queste canzoni”.

Concerti di venerdì 9 luglio

ore 20:30, Parco Querini

PAOLO FRESU

“Heroes”. Omaggio a David Bowie

Paolo Fresu (tromba, flicorno, elettronica), Petra Magoni (voce),

Filippo Vignato (trombone, elettronica), Francesco Diodati (chitarra),

Francesco Ponticelli (contrabbasso, basso elettrico), Christian Meyer (batteria)

ore 18, Palazzo Chiericati

QUAI DES BRUMES & AMF STRING QUARTET

Nel lavoro di esplorazione della musica francese che il trio Quai des Brumes effettua da anni, non poteva passare inosservato il repertorio colto e raffinato della mélodie française: composizioni in gran parte ottocentesche, sapientemente costruite su testi poetici di altissima qualità. È così che le sonorità gipsy del trio Quai des Brumes e l’eleganza musicale dell’AMF String Quartet si sono unite per rielaborare le canzoni di Gabriel Fauré e dei suoi contemporanei.

“Au bord de l'eau”

Federico Benedetti (clarinetto), Tolga During (chitarra acustica), Roberto Bartoli (contrabbasso), Massimo Mantovani, Pier Claudio Fei (violino),

Julie Shepherd (viola), Giacomo Grespan (violoncello)

Informazioni; Teatro Comunale di Vicenza, Viale Mazzini, 39 - tel: 0444 324442