Paolo Crepet a Marostica: "Coltivare i sogni"

Paolo Crepet… e i sogni. A Marostica, i 100 anni della Partita a Scacchi sono il pretesto per parlare di come e cosa sognano le nuove generazioni. Alla luce del successo del “sogno” di una comunità quale fu (ed è) quello della partita a personaggi viventi, che ogni due anni incanta e coinvolge migliaia di persone, uno degli psichiatri più famosi d’Italia, nonché docente, saggista, divulgatore, martedì 10 ottobre, alle 18.00, terrà una lectio magistralis, seguita dalle domande del pubblico. Nel 2022 infatti Paolo Crepet ha pubblicato “Lezioni di sogni”, libro di successo in cui si parla di una catastrofe educativa in atto, di giovani senza riferimenti sicuri, e di genitori disorientati da un mondo che cambia troppo rapidamente. E di sogni e di come si possono coltivare tratterà la conferenza.



Viste le numerose richieste di prenotazione (l’ingresso è libero), l’Associazione Pro Marostica ha deciso di spostare l’incontro dalla sala consiliare al più capiente cortile del Castello Inferiore, sempre previa prenotazione (t. 0424 72127 - info@marosticascacchi.it).