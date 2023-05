Panoramici suoni al Museo delle Campane

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Parco di Villa Fogazzaro-Colbachini, un eden terrestre! Rara perla di bellezza nel nostro già bellissimo Veneto! Un complesso architettonico-paesaggistico fitto di contenuti e di meraviglie che si squadernano ad ogni passo: dai capolavori dell'arte fusoria del Muvec narrati in un avvincente racconto- come avvincente è la storia della Signora Campana; ai suggestivi scorci del parco romantico e del giardino all’Italiana. Dal sottopasso che fa salire al Sentiero dei Ruderi, al monumentale viale dei cipressi, fino alla cima del Roccolo. Qui saremo raggiunti dal delicato suono dei Campanelli a mano del gruppo Tintinnabula Palladiana: mettetevi comodi, sdraiati sul verde panoramico del colle per un'esperienza sonora unica! Ultimo rintocco sonoro con il concertino finale al Gran Carillon di campane.

Per info e prenotazioni: info@muvec.it A prestissimo!!!



Biglietto intero 15,00€

Family&Friends Ticket Eventi ( per famiglie o gruppi di amici, max 5 persone): 40,00€

Gratuità: bimbi in età prescolare

Prenotazione obbligatoria: info@muvec.it