Panorami dai colli alti: escursione sul monte Grappa con cena in rifugio

Escursione nella zona dei Colli Alti tra boschi, prati e pascoli con spettacolari vedute sulla pianura e sulla profonda valle del Brenta, al di là della quale si erge l'Altopiano dei 7 Comuni.

L'itinerario toccherà Col del Fenilon e Col Moschin, fino a giungere al rifugio Alpe Madre, dove si sosterà per la cena. Si completa il percorso illuminati dalla luna, ammirando la distesa di puntini luminosi dell'urbanizzata pianura sottostante... e magari anche qualche stella cadente!

ESCURSIONE NEL VERSANTE SUD-OVEST DEL MASSICCIO DEL GRAPPA

QUANDO: domenica 14 agosto 2022

Ore 17:00

Ritrovo presso il parcheggio di località San Giovanni (Solagna) | link Maps: https://goo.gl/maps/oe5hECVQnNGBXhK5A

DURATA: circa 6 ore, soste e cena incluse.

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 10 km, dislivello 300 m circa.

COSTI

Escursione guidata

€ 20,00 adulti

€ 10,00 ragazzi dagli 11 ai 16 anni

GRATIS sotto gli 11 anni

Cena in rifugio

€ 10,00

Il menu comprende un primo piatto a scelta tra:

- gnocchetti con pesto di ortiche e ricotta affumicata

- zuppa al basilico fresco e zucchine

- fettuccine con ragù di selvaggina

- pasticcio

Acqua e coperto

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, bastoncini da trekking (consigliati), scorta personale d'acqua, abbigliamento idoneo alla stagione e alle temperature serali, torcia frontale o portatile, dotazione personale di mascherina e gel igienizzante.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 12.00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:

chiara.guidanatura@gmail.com

Tel. 348 8630711



ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA