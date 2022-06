Pane & Musica: 4 appuntamenti con l'arte della lievitazione

Saziare, allo stesso tempo, la “fame” di musica e di sapori tradizionali. Torna con questo obiettivo l’edizione 2022 di Pane e Musica, la manifestazione organizzata dal mandamento Confcommercio di Schio, con il sostegno, tra gli altri, dell’Associazione Provinciale Panificatori Confcommercio di Vicenza.

Quattro eventi (di cui uno già tenutosi a Schio il 21 giugno), che quest’anno hanno anche un altro filo conduttore che li unisce: la dedica a Carlo Regretti, prematuramente scomparso un anno e mezzo fa, “Gran Maestro del pane”, come lo definisce la presentazione di Pane & Musica 2022, che ha collaborato con entusiasmo e passione, come Capo categoria dei panificatori del mandamento di Schio, alla nascita e all’affermazione di questi eventi, oltre che di tante altre occasioni di diffusione della cultura del pane.

Come, appunto, Pane & Musica che proseguirà nel mese di luglio con altri “appetitosi” appuntamenti. A cominciare da quello che si svolgerà a Malo, il 7 luglio, in Villa Clementi (via Cardinal De Lai, 61) alle ore 21.00: con Ethered Lus si suonerà un repertorio di cover in stile pop rock etnico, mentre si potranno gustare una varietà di bruschette con lievito madre di grano duro proposte dai supermercati Rizzi di Malo e S. Vito di Leguzzano, accompagnate dai vini della cantine Vitevis di Malo: un Lessini Durello Brut Monopolio e un Cabernet Doc Vicenza.

Il 12 luglio, sempre alle 21.00, ci si sposta a Torrebelvicino (in piazza Aldo Moro) ad ascoltare il Marzia Rigo acoustic trio, che reinterpreteranno i grandi classici della musica in chiave acustica. A deliziare il palato, invece, baguette e pan biscotto de L’Angolo del Pane di Torrebelvicino con la pancetta e sopressa del Salumificio Carretta Felicino, in abbinamento ad Durello o Glera Torre dei Vescovi e al Merlot biologico Vajo dei Colori, sempre di Vitevis.

Pane & Musica 2022 si conclude il 14 luglio a Piovene Rocchette alle ore 21 con il concerto dei Fusilla Spark (repertorio di blues, rock e “musica colta”), assaggiando il pane a lievito madre della Panetteria Gasparini (sempre di Piovene) e sorseggiando un Lessini Durello Brut Torre dei Vescovi e un Merlot Doc Vicenza offerti dalle cantine Vitevis.

Foto di Barbara Pigatto via Centro Stabile Di Cultura