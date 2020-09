Pan stampà: mostra di Elvezia Allari e Giusto Pilan

PAN STAMPÀ

Opere di Elvezia Allari e Giusto Pilan

Presentazione a cura di Giovanna Grossato

Testo critico di François Bruzzo



Sabato 19 settembre alle ore 18:00, Spazio Rizzato inaugura la mostra "PAN STAMPÀ", operazione artistica a quattro mani di Elvezia Allari e Giusto Pilan: un intervento di incisione con torchio calcografico realizzato sul pane per mezzo di sagome di ferro ritagliate e incise. Le “tirature” così ottenute, originali e numerate, sono state poi messe sottovuoto per proteggerne la conservazione. Il pane diventa allora cibo per gli occhi, pasto per lo sguardo dei posteri nell'inusuale bacheca portatile in cui i due artisti hanno trasformato un banale sacchetto di plastica.

Così, dirottati dal loro usuale e pure fondamentale consumo, i medaglioni di pane vengono indirizzati verso una dimensione meramente artistica in un banchetto imbandito per soddisfare chi ha fame di senso e responsabilizzare la nostra relazione con l’ambiente.



INAUGURAZIONE:

Sabato 19 settembre 2020

ore 18:00

I posti sono limitati, perciò si prega di prenotare l’ingresso al (+39) 346 5235661.



APERTURA MOSTRA:

Mar- Sab

9-12 / 16-19



// Ingresso con mascherina //



La mostra, ad ingresso gratuito e patrocinata da "Panis Marano" e dal Comune di Marano Vicentino, sarà visitabile fino al 10 ottobre 2020.



La mostra è accessibile dall'ingresso principale di OTTICA RIZZATO in Piazza Silva, 65 a Marano Vicentino (VI).



info_0445 623323 / spaziorizzato@gmail.com



