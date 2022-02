Palladio: un padovano in terra vicentina

Andrea di Pietro della Gondola nasce a Padova nel 1508 in borgo della Paglia ma in giovane età lascia la sua città natale per trasferirsi a Vicenza, qui diventerà l'architetto per antonomasia regalando alla città un volto che la rende unica tanto da meritare il riconoscimento dell'Unesco.

La visita non può che iniziare dal Teatro Olimpico, primo teatro coperto del moderno e proseguire nel centro storico dove palazzi prestigiosi sono silenti testimoni della sua genialità..

Incontro il 6 marzo 2022 alle ore 14.45 davanti al Palazzo Chiericati, piazza Matteotti

Costo della visita 25.00€

il costo include servizio guida, radioguide monouso per garantire distanziamento e biglietti d'entrata al Teatro Olimpico

obbligo di prenotazione e numero massimo di partecipanti 16 persone

per informazioni e prenotazioni

rosanna.torresini@gmail.com

3358369257



per accesso ai siti è richiesto il Green Pass e mascherina Ffp