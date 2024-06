Palladio today, simposio a Palazzo Thiene Bonin Longare

Symposium “Palladio Today”

Venerdì 28 giugno ore 09:00, Palazzo Thiene Bonin Longare, Vicenza



Villa Forni Cerato Foundation organizza la IV edizione del Simposio “Palladio Today” venerdì 28 giugno, ore 09:00, presso il palladiano Palazzo Thiene Bonin Longare, Vicenza. Recenti scoperte sul capolavoro di Andrea Palladio Villa Forni Cerato saranno il tema del convegno, in inglese, aperto al pubblico. Andrea Rosignoli, Soprintendente appena insediato a Verona, aprirà i lavori con i saluti istituzionali.

Poi l’introduzione di Leonardo Boscardin Direttore della filiale italiana del gruppo Delta Plus, società ospitante assieme a Confidustria.

Inés Martin-Robles, Professore dell’Università della Virginia, presenterà il tradizionale ponte culturale tra Andrea Palladio, UVA e lo stato della Virginia; R. Francesca Grandi, voce dell’ente organizzatore Villa Forni Cerato Foundation, illustrerà l’autenticità della modularità aurea appena scoperta in Villa; Andrea Adami e Barbara Scala, rispettivamente Professori del Politecnico di Milano e dell’Università di Brescia, documenteranno la tecnologia HBIM applicata alla conoscenza della Villa palladiana; infine Marco Mocellini, ingegnere dello studio R-STRUCT, relazionerà sul progetto di consolidamento strutturale attuato e collaudato a Villa Forni Cerato. Seguiranno uno spazio per la discussione e un aperitivo presso il Club di Confindustria.

Tra gli ospiti una delegazione di studenti dell’Università delle Virginia. L’evento è aperto a tutti previa registrazione sulla pagina “Visite e Contatti” del sito www.villafornicerato.it , fino ad esaurimento posti.