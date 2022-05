Palladio Sport Festival al Centro Commerciale di Vicenza

Il Centro Commerciale Palladio dal 23 al 31 maggio con Palladio Sport Festival promuoverà in Galleria e non solo, uno stile di vita salutare, attraverso iniziative e appuntamenti sportivi.

In Galleria dal 23 al 31 maggio i clienti del Centro partecipando alla Fitness Challenge riceveranno subito biglietti dell’autobus. Come? Dovranno recarsi presso l’apposita postazione in Galleria, completare la serie di 20 squat, convertire presso il tabaccaio del Centro il ticket erogato dalla postazione in biglietto dell’autobus. La Fitness Challenge nasce dall’idea di promuovere la mobilità sostenibile e quindi un maggiore utilizzo dei mezzi pubblici.

In più, nei medesimi giorni, sarà possibile scoprire e gustare i menu benessere proposti per l’occasione dalle ristorazioni del Centro, aderenti all’iniziativa.

Ma non finisce qui! Sabato 28 e domenica 29 maggio tutti i clienti di Palladio amanti dello sport potranno incontrare e conoscere in Galleria le Associazioni sportive del territorio.

Il Centro Palladio conosce molto bene l’importanza dello sport, per questo vuole promuoverlo anche nelle scuole: lunedì 30 e martedì 31 maggio i bambini delle scuole primarie potranno incontrare alcuni campioni olimpici che hanno reso grande il nome dell'Italia fuori dai nostri confini, quali Roberto La Barbera, Andrea Lucchetta, Cristian Zaccardo e Thomas Biagi. Il tutto sarà moderato da Daniele Menarini, giornalista e direttore della rivista Correre.

L’iniziativa per le scuole organizzata da Palladio dimostra quanto il Centro Commerciale di Vicenza sia molto di più di una meta per lo shopping: l’interesse per la salute e lo sport non soltanto dei suoi clienti è indice di grande valore e posiziona Palladio tra i migliori e innovativi Centri del territorio.

Centro Commerciale Palladio

Strada Padana verso Padova n. 60 Vicenza

Tel +39 0444 239000