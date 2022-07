Palladio sotto le stelle, visita guidata a Vicenza

Palladio sotto le stelle. Visita guidata teatrale con attore professionista e guida turistica abilitata.

Mercoledì 13 luglio alle ore 20,30 torna l’appuntamento con “Vicenza, tutta un’altra storia”, rassegna di visite guidate giunta ormai alla sesta edizione che si pone l’obiettivo di raccontare storie dimenticate legate alla città di Vicenza o raccontate in modo non convenzionale.

L’evento “Palladio sotto le stelle” rientra in questo secondo filone, in quanto sarà lo stesso architetto a raccontare dal suo punto di vista alcune vicende della Vicenza del XVI secolo.

Grazie alla collaborazione con i Musei Civici di Vicenza, la visita include l’ingresso alla chiesa di S. Corona, con apertura straordinaria serale del tempio tanto importante nella storia della città. Da lì si proseguirà in centro storico seguendo il filo della memoria in un percorso che vuole raccontare la parte più privata e personale di Andrea Palladio: come viveva nel privato? Che rapporti teneva con i committenti? E come appariva, ai suoi occhi, il mondo?

Queste sono solo alcune delle domande a cui si proverà a dare risposta in questo originale viaggio nella vita e nella mente di uno dei più grandi architetti della storia, innamorato della sua arte e desideroso, tramite essa, di rendere il mondo un posto migliore. I testi e la drammaturgia originale sono dell’attore e regista Edoardo Billato, mentre la visita guidata è a cura di Chiara Pesavento per l’associazione AGTA.



Il costo di partecipazione è di 15 euro a persona, la visita inizia alle 20,30 dalla chiesa di S. Corona e si conclude verso le 22,00 in corso Fogazzaro. Prenotazione obbligatoria tramite mail a vicenzatourguide@gmail.com