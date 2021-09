Palladio nel mondo: conferenza di Guido Beltramini, Direttore Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio

Dal 9 settembre 2021 torna la rassegna culturale “Storia veneta in villa”, percorso tematico alla scoperta della storia della Repubblica di Venezia in cinque ville venete, ideato dall’Associazione Veneti nel Mondo per conservare, valorizzare e promuovere la storia e la cultura veneta non solo all’interno dei confini regionali ma anche tra le comunità venete all’estero e oltre. Un viaggio nel tempo tra Vicenza, Padova e Verona alla riscoperta del legame con un periodo indimenticabile della nostra storia, la civiltà di villa.



Prima tappa: giovedì 9 settembre 2021, Villa Rezzonico (Bassano del Grappa, Vicenza):

- ore 17:30 Viaggio alla scoperta di Villa Rezzonico al prezzo speciale di euro 8,00 (POSTI DISPONIBILI TERMINATI)

- ORE 18:30 Evento culturale Palladio nel mondo, con Guido Beltramini, Direttore Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio (POSTI DISPONIBILI)



Il progetto, che beneficia del sostegno della Regione del Veneto e del marchio turistico regionale “Veneto. The Land of Venice”, è patrocinato da Ministero della cultura, IRVV - Istituto Regionale Ville Venete, Palladio Museum, Ville Venete - Venezia in Terraferma, Associazione Dimore Storiche Italiane – Sezione Veneto e Associazione Nobiliare Regionale Veneta.



Prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail: storiavenetainvilla@venetinelmondo.org sia per le visite guidate che per gli eventi culturali, che si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti-covid. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet https://www.venetinelmondo.org/storia-veneta-in-villa/.

