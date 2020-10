Visita guidata: Palladio e Scamozzi, una poltrona per due

A volte essere la persona giusta al momento giusto, non basta.



E’ quello che successe a Vincenzo Scamozzi, che a soli 28 anni si trovò ad essere il più promettente architetto in una città, Vicenza, che ne aveva assoluto bisogno.

Infatti nel 1580 Andrea di Pietro della Gondola, da tutti conosciuto come Palladio, morì e lasciò moltissime opere incompiute.



“Che fare?” si domandarono le ricche famiglie che gli avevano commissionato i loro palazzi di città.

C’era bisogno di qualcuno che, pur avendo già iniziato la sua carriera, fosse disposto a mettersi in gioco e, infine, confrontarsi con il maestro.

Ecco che Vincenzo fu scelto da molti come continuatore dell’opera di Palladio. Lo conosceva bene, lo mostrò e lo raccontò a viaggiatori ed appassionati, ma aveva anche delle idee diverse.

Se di Palladio pensiamo di sapere (quasi) tutto, su Scamozzi, invece, c’è ancora molto da raccontare.

Lo faremo in un tour in cui metteremo a confronto alcune delle opere dei due maestri nel centro storico di Vicenza, ma non per decidere chi sia il migliore – esercizio retorico già troppo usato in passato – ma per capire come a Vicenza, in fondo, ci sia stato – e ci sia! – spazio per entrambi.

QUANDO : Domenica 11 Ottobre e Sabato 24 Ottobre

DOVE : ritrovo a Piazza Castello – ore 15.30

TARIFFA : 12 euro

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

INFO: info@wetourguide.it - 340 2549815