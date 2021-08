Palladio, Bassano e il Ponte, visita guidata

Prezzo non disponibile

Una mostra che merita di essere vista, quella allestita presso il Museo Civico di Bassano del Grappa in occasione dell’ultimo restauro di un ponte che rappresenta non soltanto la città di Bassano, ma anche la storia di un popolo, quello veneto, che ha sempre dovuto affrontare l’irruenza dei suoi fiumi e che ha svolto un ruolo determinante durante il primo conflitto mondiale. Avremo modo conoscere la storia di questo e degli altri ponti palladiani, costruiti o rimasti nel mondo delle idee, attraverso un percorso sensoriale creato con cura all’interno del museo. Usciremo poi con la guida per raggiungere e ammirare il ponte nel suo splendore dopo il restauro.

Giorno: DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021

Durata: CIRCA 2 ORE

Punto di ritrovo: Bassano del Grappa, Piazza Garibaldi nei pressi della fontana

Ora di ritrovo: 10.20 (Ingresso al museo alle ore 10.30)

Costo della visita guidata: € 15

La quota non comprende il biglietto di ingresso. Il biglietto di gruppo a prezzo ridotto (€ 5,00) verrà emesso con un numero minimo di 15 partecipanti. Nel caso il numero di partecipanti sia inferiore a 15, il costo del biglietto è pari a € 7,00. L’importo del biglietto verrà raccolto dalla guida all’ingresso del museo.

Per accedere al museo è necessario il GREEN PASS

Prenotazione obbligatoria presso il nostro ufficio oppure chiamando o scrivendo ai seguenti contatti:

Tel: 0438684866

email: info@orson.eu