Palio di Romano: angoli rustici, rievocazione storica e stand gastronomico

Gli angoli rustici sono veri gioielli di vita passata. Un tuffo nella vita rurale di un tempo dove sono riproposti mestieri, costumi e interpretazioni di quel spaccato di vita contadina tanto cara alla tradizione veneta. Rappresentati magistralmente dagli abitanti di ogni contrada di Romano d'Ezzelino, ogni angolo è curato nei minimi dettagli. Emozione e stupore quando si passeggia, poi c'è una grande tensostruttura nel parco di Villa Negri in cui fermarsi con un ricco stand gastronomico.

28 Aprile 2024 dalle ore 09:00 alle 19:00

32a edizione degli Angoli Rustici.

Dalle ore 11:30: Apertura stand gastronomico

nella tendostruttura nel parco di Villa Negri (Via Guido Negri, 1, Romano d'Ezzelino VI)

Orario continuato per tutte le contrade!

INFORMAZIONI UTILI

In caso di pioggia la manifestazione viene rinviata al 1 maggio con comunicazione il giorno precedente!

Biglietto unico per accedere a tutti gli angoli rustici a soli 4 €, a sostegno di questi musei all’aperto, all’attività di ricerca che ogni anno ci permette di proporre temi, conoscenze e tradizioni lungo le vie del paese! Lo potete acquistare all’ingresso di ogni angolo rustico.

L’entrata è gratuita per i ragazzi fino a 1,20 m di altezza l’entrata e disabili.

Con questo piccolo contributo economico potrai godere della visita di ben 6 spaccati di storia all’aria aperta, usufruendo di bus navetta, parcheggi e servizi igienici gratuiti per tutta la durata della manifestazione.

Caccia al tesoro per famiglie in collaborazione con MAIPI