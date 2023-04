Palio di Romano a Villa Negri, Romano d'Ezzelino

Non solo tradizione, ma anche divertimento a San Giacomo di Romano d'Ezzelino (VI). Stand gastronomico in Villa Negri aperto dalle 19.30. Spettacolo live a partire dalle 21.30.

Programma

Venerdì 28 – 90 Wonderland

Sabato 29 – Los Massadorese

Domenica 30 – 31a Edizione degli Angoli Rustici

Dalle 9.00 alle 19.00 lungo le vie fiorite del paese, addobbate con i colori di contrada, sono visitabili gli angoli rustici (bus navetta gratuito).

Si tratta di momenti di vita passata proposti nel loro habitat come vecchie case contadine, cortili e campi attraverso lavori e scenette che rappresentano un’opportunità per conoscere storia e tradizioni vissute.

Biglietto unico di accesso a tutti gli angoli rustici 4€ (a sostegno del Palio); ragazzi fino a 1,20 m entrata gratuita. Acquistabili all’ingresso di ogni angolo rustico.

In serata - Senza Patria Tributo ai Nomadi



Lunedì 1° maggio – Dj in chiosco

Venerdì 5 – Sismica

Sabato 6 – Maybe Festival

Domenica 7 – 51° Edizione del Palio delle Contrade

Macroangolo, sfilata storica e Palio

Dalle ore 10.00: una grande angolo rustico a cura del Palio di Romano con rappresentazione di vita passata, giochi, balli e molto altro, un accampamento medioevale a cura degli Arieti di Ventura, la presenza del gruppo Grande Guerra del Palio di Romano e di alcuni figuranti di ProBassano, Le Arti per Via e 18° Arditi Monte Grappa. Giornata ricca di iniziative e intrattenimento per tutte le età. Dalle 16.30 sfilata storica del Palio con le contrade. Segue manifestazione nel Mussodromo, con preparativi alla corsa e via al 51° Palio delle Contrade.

In serata – Radio Hertz



Sabato 13 - Rumatera