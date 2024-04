Palio di Romano: gara tra contrade, stand gastronomico con specialità musso, spettacoli

Non solo tradizione, ma anche divertimento a San Giacomo di Romano d'Ezzelino (VI) dal 26 aprile al 5 maggio 2024. Stand gastronomico in Villa Negri. Spettacolo live a partire dalle 21.30. Visita agli angoli rustici, palio delle contrade, corsa dei mussi.

MENU PALIO

• Tagliere del Palio: affettati, formaggi e asparagi • Carne Tonnata

• SPECIALITÀ PRIMI PIATTI: Gnocchi al ragù di musso • Pasticcio di carne • Pasticcio agli asparagi • Gnocchi al pomodoro

• SPECIALITÀ SECONDI: Spezzatino di musso con polenta • Spiedo con polenta e patate • Salsiccia con polenta e patate • Costine con polenta e patate • Sovracoscia di pollo con polenta e patate • Trippe

Cucina aperta ogni sera a partire dalle 19:45, e nelle giornate del 28 Aprile e 5 Maggio aperto anche a pranzo!

Gli angoli rustici sono veri e propri gioiellini di fattura romanese. Si tratta di originali momenti di vita passata proposti nel loro habitat naturale quali vecchie case contadine, particolari cortili o addirittura nei campi. Essi sono organizzati dalle rispettive contrade che nei mesi precedenti scelgono i temi da rappresentare, poi i luoghi dove svilupparli ed infine fanno il cast, con i contradaioli che si trasformano in una sorta di teatranti e registi per curare scene, costumi e interpretazioni. Tutto vien curato nei minimi dettagli ed è impressionante notare la competitività fra le contrade per distinguersi nella manifestazione.

Programma 2024

Primo Weekend

Venerdì 26 Aprile: "IT's 90 TIME" - Una serata dedicata al ritorno ai mitici anni '90.

Sabato 27 Aprile:

Ore 16.00 - 19.00: Stage "IL MONDO DEL VALZER" con Anna Paganini.

Ore 21.30: GRAN BAL FOLK con i Ponente Folk Legacy.

Domenica 28 Aprile: Serata con i Freeway, che suonano le sigle di cartoni animati, telefilm e film in chiave rock.

Secondo Weekend

Venerdì 03 Maggio: "LIVEPLAY - Music of the Spheres" - Tributo ai Coldplay.

Sabato 04 Maggio: "CELEBRITY STARS" - Spettacolo di danza "LADIES SHOW DANCE" che attraversa le hit dagli anni '70 ai giorni nostri.

Domenica 05 Maggio:

Dalle ore 10.00 Villa Negri ospiterà un grande angolo rustico a cura del Palio di Romano.

Le contrade si uniranno per ricreare un momento di convivialità di vita passata attraverso racconti, musica e intrattenimento per grandi

e piccini.

Sarà una giornata ricca di emozioni che proseguirà con la tradizionale sfilata storica per finire nel Mussodromo dove si darà il via alla corsa per aggiudicarsi il 52° Palio delle Contrade.

Dalle ore 10:00 Cultura in Villa con gli Angoli Rustici.

Inoltre saranno presenti : l'arte del gioco, asd lungo brenta con i pony e MAIPI con laboratori per Bambini.

Dalle ore 11:00 Premiazione del concorso "Il Palio visto dai miei

occhi" dei bambini delle classi terze delle scuole elementari di Romano d'Ezzelino

Dalle ore 11:30 Apertura stand gastronomico nella tendostruttura riscaldata nel parco di Villa Negri (Via Guido Negri, 1, Romano d'Ezzelino VI)

Dalle ore 16:30 Sfilata Storica del Palio con le contrade. Segue manifestazione nel Mussodromo con i preparativi alla corsa per decretare il vincitore del 52° Palio delle Contrade.

"ITALIA 90 BAND" - Una serata all'insegna dei grandi successi musicali degli anni '90.

Ogni serata inizia con un aperitivo DJ set al chiosco dalle 19:00, seguito dall'apertura dello stand gastronomico alle 19:45, presso Villa Negri, Romano d'Ezzelino.