Ritorna il Palio di Camisano

Il Palio di Camisano Vicentino è una manifestazione storica che rievoca la liberazione della città dalla dominazione padovana ad opera di Cangrande della Scala nel 1313. Dal 1969, con un decennio di stop, gli atleti delle contrade camisanesi (che oggi sono sei, ovvero Badia, Castello, Concordia, Meridiana, Pieve e Roma) si "danno battaglia" in diverse sfide, anticipate da una sfilata con figuranti in costume d'epoca. E' la rievocazione storica più antica del Veneto. La manifestazione inizia con una sfilata in costumi d'epoca delle sei Contrade per le vie del centro storico, poi ci saranno le gare di abilità organizzate per proclamare la Contrada vincitrice nonché il Palietto dei ragazzi.

Quando: La prossima edizione del Palio si terrà il 29 giugno 2024.

Dove: La manifestazione si svolge a Camisano Vicentino, in provincia di Vicenza.

Programma

Venerdì 28 giugno 2024 - Palio dei Ragazzi. Ore 19:30: In Piazza Umberto I consegna del Nuovo Palietto e inizio Sfilata. Ore 20:15: Inizio Gare - Stadio Comunale. Al termine: Consegna del Palietto

Sabato 29 giugno 2024 - Palio

Ore 19:30: Cerimonia di Consegna della Spada e Cangrande della Scala e sfilata storica del Palio 2024

Ore 20:30: Inizio Gare - Stadio Comunale

Al termine: Consegna del Palio

Note aggiuntive: Dalle 18:00 alle 22:30, visibile allo Stadio Comunale, campo d'arme allestito dalla Compagnia d'Arme Sant Vitale di Montecchio Maggiore

Alla manifestazione parteciperanno inoltre: Tamburini e Sbandieratori della Corte di Tiscaro, La Compagnia dei Cavalieri di Ventura del '44 per la Prima volta, I Tamburini delle contrade del Palio di Camisano Vicentino

Storia: Il Palio rievoca la storica battaglia tra Cangrande della Scala e Martino Cane, che vide la vittoria delle truppe scaligere e la liberazione di Camisano dal dominio padovano. Nel 1313 le truppe di Cangrande assediarono il Castello di Camisano in mano a Martino Cane, liberando così la città dalla dominazione padovana. L’evento bellicoso non fu sicuramente di giovamento per la popolazione, considerando che, una volta espugnato il Castello, Cangrande fece prigionieri gli occupanti, dando il tutto alle fiamme. Sul luogo sorge ora una villa, Ca' Alta.