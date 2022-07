Palio delle Contrade a Isola Vicentina

Bruschette, birrette & divertimento, tre serate di festa e divertimento in compagnia del mitico Palio di Isola, "il più bel Palio del Veneto".

Torna più ricco che mai il Palio delle Contrade di Isola Vicentina in cui tutte le Contrà si sfideranno per l'ambito stendardo!

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO: 1^ Semifinale

Monte Croce / Ignago / Santa Maria / San Francesco / Capiterlina

GIOVEDÌ 21 LUGLIO: 2^ Semifinale

Enrico Mattei / Torreselle / San Rocco / Piazza Ponte / Moro Cerchiari

SABATO 23 LUGLIO: FINALISSIMA!

Ogni sera dalle ore 19 sarà aperto il magnifico STAND per dissetarvi, e sfiziarvi con golose bruschette...non perdete l'occasione per cenare e festeggiare tutti insieme il 24° Palio delle Contrade di Isola Vicentina!

I giochi si svolgeranno presso il Campo Sportivo di Santa Maria a Isola Vicentina.