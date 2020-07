Palazzo Leoni Montanari: ritrovare i suoni dimenticati di un clavicembalo

Happening venerdì 7 agosto alle ore 21 per condividere in modo suggestivo la storia di alcuni capolavori del Settecento veneto presenti nella collezione delle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari.

Viaggi immaginari per incontrare due opere colme di sorprese conoscitive, custodi del sentimento dell’artista e ponte per scoprire lo spirito della temperie storica, viaggiando sulle note della musica tematicamente connessa.

Commento storico-artistico a cura di Agata Keran, servizi educativi delle Gallerie, interventi musicali al clavicembalo di Margherita Dalla Vecchia.

L'evento avrà luogo nel cortile di Palazzo Leoni Montanari. In caso di maltempo l'evento si terrà all'interno.

DIALOGHI IN CORTE - NEL SALOTTO DI UN DOGE

Data dell'evento: 07/08/2020 ore 21,00

Sito web: https://www.gallerieditalia.com/

Indirizzo: Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari - Contra' S.Corona, 25 Vicenza