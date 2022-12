Visita guidata: Palazzo Leoni Montanari e “Pigafetta, il primo viaggio intorno al mondo”

Indirizzo non disponibile

La storia del palazzo comincia attorno al 1676, quando Giovanni I Leoni Montanari costruisce una sontuosa dimora nel centro storico di Vicenza, vicino alla chiesa domenicana di Santa Corona.

La prima fase di costruzione del palazzo, che pone le basi della planimetria dell’edificio, è forse da attribuire a Carlo Borella.

Lo spazio interno viene modificato per aderire a nuove esigenze abitative ed estetiche della casata Leoni Montanari, molto attiva anche sul piano culturale. All’inizio dell’Ottocento, gran parte dell’assetto barocco subisce un’alterazione, per assecondare il gusto prima neoclassico e poi ecclettico dei nuovi tempi.

Dopo vari passaggi di proprietà avvenuti nel corso dell’Ottocento, il palazzo viene acquisito dalla Banca Cattolica Vicentina ed è oggi parte del patrimonio storico-artistico e architettonico del Gruppo Intesa Sanpaolo. Palazzo Leoni Montanari apre al pubblico come prima sede delle Gallerie d’Italia, polo museale di intesa Sanpaolo.

Visiteremo il Palazzo in occasione della mostra “Argilla. Storie di viaggi, l’arte veneta del Settecento”, insieme alla nuova mostra “Non si farà mai più un tal viaggio. Pigafetta e la prima navigazione attorno al mondo.” In aggiunta, al piano terra visiteremo le icone russe della collezione permanente del Palazzo.



