Palazzo Leoni Montanari: iniziative gratuite per bambini

A Vicenza le Gallerie d'Italia invitano domenica 16 maggio alle 10.30 e 16.00 al Family Lab “Un futuro arcobaleno” in occasione della mostra FUTURO. Arte e società dagli anni Sessanta a Domani. Le proposte rientrano in un ciclo di percorsi sensoriali dedicati ai bambini (6-10 anni) e alle loro famiglie: ogni appuntamento svela i segreti di un colore (nero – blu – verde – rosso – bianco), associato ad alcune opere in mostra. I piccoli “esploratori” sono invitati a creare un proprio diario di bordo partendo dalle suggestioni vissute a contatto con i capolavori dell’arte contemporanea in mostra a Palazzo Leoni Montanari. Alle 10.30 Un futuro arcobaleno proporrà “La mia valigia piena di blu” mentre alle 16.00 protagonista sarà il colore verde con “Una verde cartolina dal mondo”.

Ingresso e attività gratuiti per le famiglie. Durata 30’, prenotazione obbligatoria entro sabato 15 maggio al numero verde numero verde 800.578875 o informazioni@palazzomontanari.com.

Le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo aderiscono il 15 e 16 maggio a KIDPASS DAYS 2021, un fine settimana interamente dedicato alle famiglie per far conoscere il patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico italiano e per diffondere l’accessibilità della cultura a misura di bambino. L’iniziativa prevede una maratona di eventi online e in presenza organizzati in simultanea, in collaborazione con musei, spazi culturali, castelli, planetari, parchi archeologici e associazioni in tutto il territorio nazionale.

Sabato 15 maggio alle ore 15.00 le Gallerie d’Italia propongono il “Grande Gioco delle Gallerie d’Italia”, un appassionante viaggio virtuale che porterà a scoprire paesaggi e personaggi curiosi e affascinanti che hanno percorso secoli e città attraverso tre opere della collezione Intesa Sanpaolo che rappresentano vedute di Milano, Napoli e Vicenza. L’iscrizione si effettua con l’invio di una mail a info@gallerieditalia.com. I partecipanti riceveranno il link all’evento, che si terrà nella piattaforma Webex.

Le mostre in corso alle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari,Vicenza

Futuro. Arte e società dagli anni Sessanta a domani

Fino al 27 giugno 2021

Prorogata fino al 27 giugno 2021, la mostra Futuro. Arte e società dagli anni Sessanta a domani, curata da Luca Beatrice e Walter Guadagnini, apre una riflessione sul concetto di futuro attraverso le visioni dell’arte, dagli anni Sessanta fino al cambio di un secolo e di millennio, atteso con grandi aspettative e alcune paure. In mostra fra le altre, opere di Boccioni, Depero, Fontana, Boetti, Hirst, Vasarely, Warhol, Lichtenstein, Rauschenberg, Rotella, Schifano.

L’ingresso alle Gallerie comprende – accanto alla mostra temporanea – la visita alle collezioni permanenti del Settecento Veneto e ad una selezione di preziose ceramiche attiche e magnogreche.

A disposizione dei visitatori al costo di 1 Euro l’app MuseOn che comprende approfondimenti sul palazzo barocco, sulle collezioni museali permanenti e sulla mostra temporanea, raccontata dai curatori