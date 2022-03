Incontro a palazzo Cordellina con la storica Giovanna Dalla Pozza Peruffo

Avrà per protagonista la storica dell’arte Giovanna Dalla Pozza Peruffo il nuovo incontro del ciclo "Fiat '500: Il passato proiettato nel futuro. Rassegna tra Storia, Parola, Musica", promosso dalla Biblioteca Civica Bertoliana in collaborazione con l'Accademia Olimpica.

Giovedì 17 marzo alle 18, a palazzo Cordellina, la studiosa presenterà il più recente volume di cui è autrice: "I Trissino del Vello d'oro. Villa Cricoli nel contesto delle domus rurales del '400 vicentino", edito dall'Accademia Olimpica.

Attorno a quel testo e più in generale sulla nobiltà nel Cinquecento vicentino si soffermeranno i contributi dello storico ed esperto di araldica Franco Benucci e dello storico dell'architettura e accademico olimpico onorario Antonio Foscari. L'appuntamento sarà introdotto e moderato da Maria Elisa Avagnina, storica dell'arte, segretario dell'Accademia e già direttrice dei Musei civici di Vicenza.

Quello che Giovanna Dalla Pozza Peruffo propone nelle 272 pagine del volume è un viaggio ricco di rimandi documentari, storici e artistici, alla scoperta delle dimore nobiliari in città e nel territorio vicentino, tra le quali spicca appunto la villa di Cricoli con le sue peculiarità architettoniche e le vicende di cui fu teatro, in particolare legate alla figura dell'umanista Gian Giorgio Trissino.

Il ciclo di incontri è collegato, per il tema trattato, alla mostra "La fabbrica del Rinascimento. Processi creativi, mercato e produzione a Vicenza: Palladio, Veronese, Bassano, Vittoria", aperta fino al 18 aprile prossimo.

All'incontro sarà abbinato l'allestimento di vetrine espositive: i documenti della Bertoliana introducono infatti di volta in volta agli incontri di presentazione dei libri, in un ideale nesso tra il passato e il presente della Biblioteca.

Ingresso libero nel rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti.