Palazzo Chiericati: Officina dei Talenti, concerto di InceptaSonusEnsemble

Sabato 11 dicembre alle 18 nel salone d’onore di Palazzo Chiericati si terrà il secondo concerto della stagione 2021 - 2022 organizzato da Officina dei Talenti, per i suoi sempre più numerosi ed affezionati amici, con l’assessorato alla cultura.

Protagonista la formazione InceptaSonusEnsemble composta da Stefano Antonello e Martina Casetta (violini), Nicola Possente (viola), Annalisa Petrella (violoncello), e Paola Guiotto (pianoforte), che affronteranno l'esecuzione del celebre quintetto op 81 per pianoforte e archi di Antonin Dvorak. Scritto nell'arco di meno di due mesi, tra il 18 agosto e il 3 ottobre del 1887, il Quintetto op. 81 è di gran lunga il più noto dei due Quintetti con pianoforte composti da Dvo?àk nella stessa tonalità di la maggiore. In apertura del concerto sarà invece eseguita la versione per pianoforte e archi del celebre Valse triste, brano che, viene considerato la pagina più rappresentativa della personalità del compositore finlandese Jean Sibelius, diventando simbolo di un luogo e dell'anima malinconica di una terra nordica.

Nel 2022 Officina dei Talenti proseguirà la rassegna musicale dal 5 febbraio con il concerto "Furibondo spira il vento" che vedrà l’esibizione di Victoria Lyamina mezzosoprano e Dia-Logos cello Ensemble.

Sabato 23 aprile sarà la volta de "Il Concerto solista", concerto per violoncello con musiche di Schumann ed in fine sabato 14 maggio la rassegna si concluderà con il "Trio Miroir" che eseguirà musiche di Shostavovic al violino, violoncello e pianoforte.

Ingresso con offerta libera e con green pass.

Informazioni: 3455382198