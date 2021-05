Paesaggi inaspettati tra i boschi di Brendola

Percorso ricco di spunti tra natura e contrade storiche. Ci immergeremo nei suggestivi boschi e prati che si affacciano sui paesaggi tra i Berici, i Lessini e le piccole dolomiti.

Scopriremo la ricchezza della natura di questi luoghi ammirando il sole tramontare sulla pianura.



Prenotazione Obbligatoria – Posti limitati in ottemperanza alla normativa anticovid.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.

DIFFICOLTÀ: medio-impegnativo

Il percorso è ad anello di 8km e non presenta particolari difficoltà tecniche. Il dislivello in salita è inferiore ai 200 m

DA PORTARE CON SÉ: scarponcini, vestiario a strati, k way, acqua (almeno 1 litro)

COSTO: 10€ per l’escursione guidata. 5€ per i ragazzi sotto i 18 anni.

GUIDA: Federico Corato

PUNTO DI INCONTRO: Brendola, https://goo.gl/maps/AJcuNr4Ei2nbfmFn7

DATA: Venerdì 21 maggio 2021

ORARIO: 18:00

DURATA: 3 ore

Info e prenotazioni Tel. 3402908470