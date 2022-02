Paesaggi inaspettati e altre meraviglie, mostra d'illustrazione a Valdagno

Tutto pronto in Galleria Civica di Villa Valle a Valdagno per la nuova esposizione Paesaggi inaspettati e altre meraviglie, l'attesa mostra con 135 illustrazioni tratte dalla mostra "Le immagini della fantasia 38",

L'inaugurazione è fissata per sabato 5 febbraio alle 17.30, alla presenza di Noemi Vola, giovane illustratrice che racconterà al pubblico, soprattutto studenti, alcuni segreti del mestiere. L'incontro è inserito nel programma di orientamento scolastico per gli istituti superiori.

Tra boschi, selve e paesaggi domestici, immersi nell'universo meraviglioso di Olga Dugina e Andrej Dugin, ospiti d'onore, quest'anno il tema porta ad esplorare spazi fantastici e luoghi del quotidiano con un gran desiderio di provare ancora stupore e meraviglia di fronte alla bellezza che ci circonda. Come afferma il curatore della mostra, Gabriel Pacheco "la mostra racconta una geografia in continua trasformazione intesa come spazio per camminare, leggere, comprendersi".

Paesaggi inaspettati e altre meraviglie mostra d'illustrazione - dal 5 febbraio al 20 marzo in Galleria Civica a Valdagno

Nel corso del lungo periodo di apertura della mostra si affiancherà un ricco calendario di iniziative collaterali, tra letture, laboratori, esposizioni e molto altro.

La mostra sarà visitabile anche su Izi Travel. Come per lo scorso anno, una selezione di pannelli di grande formato sarà esposta a Palazzo Festari.

Per creare un dialogo con il territorio si è poi scelto di dare spazio al progetto di Francesca Celeste Sprea e Arianna Bevilacqua che, dal 12 al 27 febbraio, porteranno in Galleria dei Nani "ALfiabeTIERE", una mostra alla quale si affiancheranno alcuni laboratori creativi a loro cura.

Il 26 febbraio in Galleria Civica Villa Valle, alle 17.30, si terrà inoltre la presentazione del loro albo illustrato "Il Grande Viaggio" pubblicato dalla casa editrice Biblos.

Il 19 febbraio alle 17.00, spazio invece alle letture di "Ciuffettino, un topolino curioso e Sbirulacchio, un lombrico pauroso" con Dorina Tiso e il 24 febbraio (16.30) alle letture in inglese con Elena Pavan "Marvellous readings".

Il 5 marzo (16.30) Silvana Battistello, illustratrice vicentina, presenterà l'albo illustrato "Il trattore di zio Gastone" a cui seguirà il laboratorio creativo "Animali in fattoria".

Il 10 marzo è in programma un incontro online dal titolo "L'immagine immaginata" con il direttore artistico della Fondazione Zavrel, Gabriel Pacheco, in dialogo con Silvia Paccassoni sul tema dell'educazione all'immagine. L'incontro sarà visibile in streaming sul canale Youtube di Sala Soster.

Orari

L'accesso alla mostra è del tutto gratuito con i seguenti orari:

giovedì e venerdì 16.00-18.30

sabato 16.00-19.00

domenica 10.00-12.00 e 16.00-19.00

Per gli incontri, mostre e le visite guidate è obbligatoria la prenotazione, contattando l'Ufficio Eventi e Cultura al numero 0445 428223.

La mostra è il risultato della sinergia tra il Comune di Valdagno e la Fondazione Št?pán Zav?el di Sarmede (TV), è curata da Gabriel Pacheco, direttore artistico della Fondazione.

"Il filo che lega Valdagno a Sarmede - ha spiegato l'Assessore alle Politiche Culturali, Anna Tessaro - si fa sempre più solido, grazie al rapporto consolidato con la Fondazione Zav?el. La nostra città a primavera si trasforma in un luogo della fantasia e dell'immaginazione per tutte le generazioni. La mostra diventa così un appuntamento importante per le migliaia di persone che ogni anno la visitano e partecipano al ricco calendario di proposte ad essa collegate. Il nostro desiderio è quello di coinvolgere, formare ed educare all'esperienza creativa bambini, ragazzi, insegnanti, ma anche genitori e tutti gli appassionati che hanno il piacere di sperimentare i linguaggi artistici che la mostra offre. L'illustrazione sta conquistando lo spazio che merita tra le forme d'arte e siamo felici di essere stati tra i primi a credere con convinzione che questo potesse essere un percorso duraturo e apprezzato."