Paesaggi della Val d'Inverno, escursione sulle colline di Marostica

Itinerario tra le colline di Marostica partendo da San Luca, una delle sue frazioni alte. Un’occasione per esplorare le antiche contrade della zona, ammirare le fioriture primaverili del sottobosco e scoprire la bellezza e il fascino della Val d’Inverno, tra racconti di natura e storia locale. Non mancheranno splendidi scorci panoramici.

QUANDO e DOVE: mercoledì 30 marzo 2022

Ore 8:45 | Ritrovo presso il parcheggio della pizzeria Meridiana a San Luca (frazione di Marostica). Link maps: https://goo.gl/maps/umr2vJZGTURfTBKr6)

DURATA: circa 3 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 7 km, dislivello 270 m.

COSTO DELL'ESCURSIONE

€ 15,00 adulti

€ 5,00 ragazzi da 11 a 16 anni

Gratis sotto gli 11 anni

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua, bastoncini da trekking (consigliati), spuntino, dotazione personale di mascherina e gel igienizzante.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18:00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:

chiara.guidanatura@gmail.com

348 8630711



L'escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.