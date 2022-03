Escursione a Cima Mandriolo, paesaggi d'alta quota

La zona di Mandriolo, sa regalare, una natura tra le più incantevoli dell’Altopiano, d'estate la presenza di numerose malghe, un panorama a 360° che può spaziare dalle Alpi Svizzere alla Laguna di Venezia. D'inverno Paesaggi incontaminati quasi da fiaba.

Il percorso si snoda inizialmente attraverso boschi d'abete e di larice, poi salendo, si incontrano pascoli ancoora parzialmente innevati in un tipico ambiente alpino. Raggiunto il crinale sommitale si può osservare facilmente come l’erosione del ghiaccio prima e dell’acqua poi, abbia modellato la Valsugana, la Valdassa e plasmato le montagne circostanti, si gode inoltre di un panorama straordinario. Ampi spazi e panorami a perdita d'occhio non mancheranno.

Paesaggi d'alta quota. Cima Mandriolo 2049 m. Sabato 26 marzo 2022

PROGRAMMA:

Ritrovo previsto per le ore 9.00 c/o Rifugio Larici da Alessio

Durata dell'escursione: mezza giornata

Difficoltà: Media, con qualche tratto impegnativo in salita/discesa

Dislivello 450 m D+ D-

quota minima raggiunta 1658 m.s.l.m

quota massima raggiunta 2049 m.s.l.m.

COSTO DELLA CIASPOLATA:

Adulti: € 25

Ragazzi fino a 15 anni: 15€

Costo delle ciaspole e bastoni sono in caso di abbondante neve: 10€ (fino esaurimento scorte)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRIMA: -posti limitati

Telefonare al numero 340.7347864

Mandare una mail a info@guidealtopiano.com

Mandare un WhatsApp al numero 3497846205 con scritto nome cognome e iscrizione all'evento.

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO

Scarponcini da montagna, NO MOON BOOT, pantaloni invernali, pile, giacca a vento, berretto, guanti, occhiali da sole.

Qualche snack e abbondante acqua.

ACCESSORI CONSIGLIATI:

Crema solare, the caldo e cioccolata e un cambio totale di abbigliamento in auto.

Evento di Guide Altopiano