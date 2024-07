P come Penelope di e con Paola Fresa nel giardino del teatro Astra

Chi è Penelope oggi? È questa la domanda da cui Paola Fresa, in collaborazione con Christian di Domenico, è partita per la riscrittura contemporanea del mito. P come Penelope è lo spettacolo che andrà in scena venerdì 19 luglio 2024 alle 21.30 nel giardino del Teatro Astra per concludere il ciclo Serate Terrestri di Terrestri d’estate – Festival dello Spettatore curioso. La ricostruzione letteraria della biografia di Penelope viene presentata dopo un processo di “ricalco”, in cui l’operazione di riscrittura permette la riconoscibilità della vicenda originaria.



Penelope è l’emblema dell’attesa: aspettando Ulisse, sposo ed eroe, partito vent’anni prima per una guerra dalle quale tutti gli altri Achei hanno fatto ritorno, è sola al comando di Itaca, assediata da pretendenti che rappresentano una minaccia per suo figlio. Attende, sopporta, si oppone al potere maschile per i mezzi che il suo tempo le offre e si contrappone all’arroganza dei Proci con la sua caparbietà femminile.



La drammaturgia di Paola Fresa porta a galla l’episodio in cui la futura moglie di Ulisse fu vittima di un tentativo di affogamento da parte del padre: Penelope diventa un personaggio traumatizzato, protagonista itinerante di un’indagine che dal mito arriva alla contemporaneità sui temi della femminilità, della maternità, del rapporto tra educazione e identità personale e del rapporto con il maschile. P itera il suo fare e disfare la scena, come Penelope di Omero faceva e disfaceva la tela, raccontandosi, ricostruendo il suo passato e immaginando il suo futuro. P ripercorre la sua esistenza segnata dal rapporto con il padre, trascorsa aspettando un uomo che non è mai tornato, interrotta per un figlio che, a una volta cresciuto, ha scelto di non aspettare e di partire. Con al centro la ricerca della felicità, l’indagine dal mito al contemporaneo restituisce un’educazione sentimentale al femminile.



Lo spettacolo, con supervisione registica di Emiliano Bronzino, è stato realizzato in coproduzione da due importanti centri di produzione teatrale italiani, Accademia Perduta – Romagna Teatri e Fondazione TRG di Torino, in seguito a diversi periodi di residenza in altrettanti centri italiani.



Terrestri in viaggio – Festival dello spettatore curioso



Un arcobaleno negli occhiali, il colore che viene esaltato dai fiori: l’immagine dell’illustratrice Cass Urquart rappresenta “Terrestri in viaggio - Festival dello spettatore curioso”, la terza edizione de La Piccionaia che coinvolgerà bambini, adolescenti, adulti e famiglie. Spettacoli serali, eventi pomeridiani, pièce teatrali per famiglie, centri estivi, Silent Play e una rassegna settembrina riempiranno l’estate vicentina, allargata anche in provincia. Come un arcobaleno, il cartellone estivo curato dal Centro di Produzione Teatrale de La Piccionaia sarà un viaggio tra sogno e magia, tra paesaggi e rilettura dei classici.

Con il contributo di MIC - Ministero della Cultura, della Regione del Veneto e la collaborazione di Agsm Aim, “Terrestri in viaggio - Il festival dello spettatore curioso” è un progetto di rete, che coinvolge, oltre al Comune di Vicenza, anche il Comune di Valdagno, il Comune di Colceresa, il Comune di San Vito di Leguzzano, ed è realizzato anche grazie ai progetti CARPINO, finanziato dal bando IMPETUS nell’ambito del programma dell’Unione Europea Horizon Europe, e Take a STEP, co-finanziato dall'Unione Europea attraverso il bando Citizens’ voice: how to get engaged on EU value and policies promosso da ALDA Associazione Europea per la Democrazia Locale.



Serate Terrestri



P come Penelope, lo spettacolo di e con Paola Fresa, conclude la rassegna Serate Terrestri, dopo Come se niente fosse, lo spettacolo di e con Davide Grillo, Venere/Adone, di e con Danilo Giuva con produzione Compagnia Licia Lanera, eTersite (Studio) di Tommaso Fermariello, regia di Tindaro Granata e con Francesco Wolf, prodotto da La Piccionaia.



Informazioni, prenotazioni e prevendite



I biglietti (12€ intero, 7€ ridotto) sono prenotabili e acquistabili all’Ufficio Teatro Astra, in contrà Barche 55 a Vicenza (tel. 0444323725 – mail info@teatroastra.it). Tutte le sere di spettacolo alle 19.30 apre AstraBistrò: gli spettatori potranno prendere un aperitivo, cenare (con la dinner box, su prenotazione), o fermarsi per un drink a fine spettacolo nel Giardino del Teatro Astra.