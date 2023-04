Ottocento sull'Erba, Antica Fiera di Primavera a Villa Solatia

L'Ottocento sull'Erba - Antica fiera di Primavera in Villa Solatia a Caldogno sabato e domenica. Il 23 aprile dalle ore 10:00 alle ore 18.00 nel parco di Villa Solatia, aprirà l’Antica Fiera di Primavera, per far vivere a tutti i visitatori l’Ottocento sull’erba, rivivendo usi e i costumi di quel tempo.

L'Antica Festa di Primavera dove aristocratici, borghesi, popolani e soldati dell'Impero d'Austria si uniranno in giochi e passatempi d’altri tempi, e come in ogni fiera ci saranno artigiani ad esporre i loro manufatti: lini antichi, la venditrice di confetti, la fioraia con rose pregiate e altri ancora racconteranno l'artigianato nella metà dell'Ottocento. Siamo alle porte della prima guerra d’indipendenza ed il Veneto è occupato dall’Impero Austriaco. La moda è dettata dalla Regina Vittoria e i romanzi di Jane Austen hanno superato la manica ispirando anche le signorine del continente.

PROGRAMMA

Sabato 22 aprile 2023- solo in abito storico

ore 15:00 | passeggiata e giochi in Villa Solatia

ore 17:00 | Tè pomeridiano: merenda all'inglese

ore 21:00 | Cena storica presso Molin Vecio

Dopo cena: intrattenimento in sala gioco ottocentesca

Domenica 23 aprile 2023 - evento aperto al pubblico

ore 10:00 apertura della Fiera di Primavera

-> passeggiate guidata dai rievocatori dell'Associazione Acrimperi

-> dalle ore 11:00 apertura del servizio brunch e chiosco bevande

-> dalle ore 15:00 - giochi, danze ottocentesche e saletta del fumo aperta.

-> dalle 17:00 Tè e merenda ottocentesca

PRENOTAZIONE

https://forms.gle/oNRprh6kyYMgd7KKA

Richiesto contributo all'ingresso.