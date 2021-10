Ottobre Rosa, incontro con il dottor Giaretta a Montorso e illuminazione Villa Da Porto Barbaran

Anche il Comune di Montorso Vicentino aderisce all’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione della salute della donna, con una serata informativa inserita nel programma di eventi promosso dal Comitato ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) Ovest Vicentino, con il patrocinio della Regione del Veneto, dell’Ulss 8 Berica, della Provincia di Vicenza e del Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Vicenza.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Pro loco, si terrà venerdì 15 ottobre alle ore 20.30 in Villa Da Porto Barbaran e vedrà ospite il dottor Renato Giaretta, specialista in Scienza dell’alimentazione e responsabile del Servizio SeTA (Servizio di Terapia Alimentare) nel reparto di Oncologia dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza. L’incontro, dal titolo “AlimentAZIONE: prevenire e curare la malattia a tavola”, sarà allietato dalla voce della giovane cantante Camilla Consolaro.

"Siamo molto lieti di ospitare a Montorso uno degli appuntamenti dell'Ottobre Rosa dell'Andos, perché consideriamo preziosa l'opera quotidiana di questa associazione e perché riteniamo importantissima qualsiasi forma di prevenzione della malattia. Questo evento di sensibilizzazione va proprio su questa strada. Ringraziamo l'Andos per averlo proposto", afferma la vicesindaca Annalisa Zordan.

L’impegno del Comune di Montorso Vicentino, però, non si ferma qui: per tutto il mese di ottobre illuminerà di rosa Villa Da Porto Barbaran per ricordare alla cittadinanza la centralità della prevenzione per la propria salute.

Per partecipare alla serata è obbligatoria la prenotazione contattando lo 0444 708119. L’accesso è consentito solo con green pass.