Ostiglia Fest: tre giorni di musica, arte, sapori ed esperienze

Un evento diffuso lungo la più importante ciclabile del Veneto. Dal 24 al 26 giugno tre giorni e 70 km di eventi per tutti, da vivere in sella o a piedi: musica, sapori, arte, pedalate e spettacoli..

Si chiama "Treviso Ostiglia Fest" ed è il primo grande evento diffuso sul territorio della suggestiva ciclovia che unisce tra loro le province di Treviso, Padova e Vicenza.

Da venerdì 24 a domenica 26 giugno, tre giorni di appuntamenti aperti a tutti, 70 km da percorrere tra cibo, musica, arte, spettacoli, pedalate, passeggiate e attività di animazione per grandi e piccini. Un calendario di appuntamenti da vivere in sella, pedalando tra un concerto e una degustazione, o camminando, ma anche usando i mezzi pubblici o raggiungendo in auto uno dei numerosi snodi della Treviso Ostiglia.

Un ricco programma di attività e appuntamenti lungo la più lunga ciclabile ferroviaria italiana, che collega città e paesi lungo un vero e proprio bosco lineare. Situata nel cuore del Veneto, la Treviso Ostiglia è un crocevia di ciclabili e strade secondarie che permette di collegare idealmente tutti i luoghi più importanti della regione, creando un legame tra le città d’arte, il mare e le montagne. Boschi ombreggiati, corsi d’acqua, aree naturalistiche, campagne coltivate, aree gioco, spazi di ritrovo, importanti ville venete: tutto unito dalla linea dolce della pista ciclabile, che sempre più deve diventare anche una destinazione turistica.

Il dettaglio degli eventi in programma, alcuni con prenotazione obbligatoria, è disponibile sul sito ufficiale dell'iniziativa.