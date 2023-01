Osteria Popolare Berica al Lucky Tap

Alla birreria Lucky tap in Vecchia Ferriera a Vicenza da non perdere sabato il concerto della Osteria Popolare Berica.

Sorprendenti, picareschi, burrascosi, i sei componenti dell'OPB suonano il folk come un Guccini strafatto di Red Bull, trasformando i live in performance sospese tra il comizio politico, il cabaret surreale e la più colossale sbronza che abbiate preso in vita vostra.

Profeti della "Legge del Cinghiale", l'unica band a poter vantare nel proprio curriculum uno scandalo a base di vescovi, suini e vicepresidenti del Senato e un video dedicato a un agente della Digos, l'OPB si aggira come uno spettro per l'Europa con il Cinghial Power Tour alla ricerca di altre istituzioni contro cui scagliarsi, raccontando storie di retrobottega, rivoluzioni sessuali, rivolte contadine.

L'universo OPB rappresenta tutti noi: dentisti, professori, animatori, conducenti di furgoni, contabili, è il destino irrinunciabile dell'edonismo fatto musica.

SABATO 4/2/2023 ALLE ORE 21:00

Osteria Popolare Berica | Lucky Tap