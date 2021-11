Serata Ossi de Mascio" alla Locanda Cava d'Oro

Prezzo non disponibile

I ristoratori di Vicenza organizzano delle serate con i piatti della tradizione.

Venerdì 26 novembre 2021 alle 20.30 la Locanda Cava d'Oro di Isola Vicentina in via Piazza Ignago 23 ha in programma "Serata Ossi de Mascio" una cena speciale (primo, secondo con contorni, dessert compresi caffè e bevande). Prezzo: 25 euro a persona tutto compreso. Prenotazione consigliata.

La Trattoria si trova nella località di Ignago a 300 metri sul mare, frazione di Isola Vicentina. Il locale è gestito dalla famiglia

Dal Soglio dai primi del 900. Specialità carne ai ferri.

SERATA OSSI DE MAS-CIO

26/11/2021

MENU

ANTIPASTO

Polenta brustolà e salame ai ferri

PRIMI PIATTI

Zuppa di verze con luganega

o bigoli con sugo tastasale

SECONDI PIATTI

Ossi di mas-cio, cotechino nostrano con cren

accompagnato da contorni di stagione



DOLCE

Dolce "putana"

Caffè con correzione



Vino e acqua

Prezzo della serata 25,00 euro a persona.

La prenotazione è consigliata, per info Tel 0444 975045

LOCANDA CAVA D'ORO

Via Piazza Ignago, 23 Isola Vicentina