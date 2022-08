Osservazione delle stelle tra i vigneti dei Colli Berici

Prezzo non disponibile

Sabato 20 Agosto 2022 presso la Tenuta Zai ad Alonte nei Colli Berici si potrà assaporare il benessere della natura e la piacevolezza enogastronomica in un contesto del tutto nuovo con l'osservazione delle meraviglie del cielo.

Programma:

- ore 19.00 visita vigneto/cantina con degustazione vini in abbinamento a stuzzichini vari.

-ore 21.15 al calar del sole la guida esperta di Astronomitaly ci guiderà in una sessione di orientamento sulle costellazioni e le stelle principali con puntatore laser, seguita dalle osservazioni al telescopio alla scoperta del cosmo e delle meraviglie del cielo notturno: Saturno con i suoi anelli; Giove con i satelliti medicei; le brillanti Arturo, Vega, Deneb e Altair.

Costo partecipazione:

-Esperienza completa con inizio alle ore 19.00 (visita vigneto e cantina, degustazione vini con stuzzichini + osservazione astronomica)

35 €/persona

-Sola osservazione astronomica con inizio alle ore 21.15

20 €/persona

La prenotazione è obbligatoria, si tratta di un evento a numero, consigliamo di contattarci quanto prima per riservare il proprio posto per questa ESPERIENZA STELLARE.

Info e prenotazioni

3518682052

info@tenutazai.com